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Массовое отравление на Ровенщине: после свадебного банкета слегло 20 человек

После празднования свадьбы заболели 20 человек
07:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: facebook.com/RivnenskyOLC

Новости Украины: В одном из кафе в Ровенской области после празднования свадьбы отравились 20 человек.

После празднования свадьбы 8 сентября в гостинично-развлекательном комплексе "Айвенго" на Ровенщине заболело 14 человек.

8 из них были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит, еще 6 больных отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно, сообщили в областном лабораторном центре.

"Все больные жалуются на озноб, тошноту, рвоту, понос, температуру тела (38-39°С)", - отмечается в сообщении.

В Киевской области ребенок заболел смертельной болезнью

Позже в лабораторном центре уточнили, что по состоянию на 11 сентября количество пострадавших увеличилась до 20. Среди заболевших 19 взрослых и 1 ребенок. На стационарном лечении находятся 11 больных (10 взрослых и 1 ребенок), а 9 лечатся амбулаторно.

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Новости Украины, Госпитализация, Массовое отравление, Отравление, Свадьба.
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