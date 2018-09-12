Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4477751-massovoe-otravlenie-na-rovenshhine-posle-svadebnogo-banketa-sleglo-20-chelovek.html
Массовое отравление на Ровенщине: после свадебного банкета слегло 20 человек
Новости Украины: В одном из кафе в Ровенской области после празднования свадьбы отравились 20 человек.
После празднования свадьбы 8 сентября в гостинично-развлекательном комплексе "Айвенго" на Ровенщине заболело 14 человек.
8 из них были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит, еще 6 больных отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно, сообщили в областном лабораторном центре.
"Все больные жалуются на озноб, тошноту, рвоту, понос, температуру тела (38-39°С)", - отмечается в сообщении.
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Позже в лабораторном центре уточнили, что по состоянию на 11 сентября количество пострадавших увеличилась до 20. Среди заболевших 19 взрослых и 1 ребенок. На стационарном лечении находятся 11 больных (10 взрослых и 1 ребенок), а 9 лечатся амбулаторно.
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