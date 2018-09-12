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Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери

ВСУ
08:29 Сегодня Телеграф
Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один военный погиб, еще трое ранены.

За прошедшие сутки, 11 сентября, российские оккупационные войска 33 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. В результате провокационного обстрела один боец ВСУ погиб, еще трое получили ранения.

Об этом на странице Facebook сообщает пресс-центр ООС.

В сообщении сказано, что противник больше тридцати раз открывал огонь по позициям наших войск, применив тяжелое вооружение, которое запрещено минскими соглашениями. В результате боевых действий за последние сутки четверо бойцов получили ранения, один из них - смертельное.

В штабе отмечают, что боевики обстреливали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Екатериновка, Луганское, Новолуганское, Майорских, Шумы, Каменка, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Кроме того, оккупанты применили гранатометы гранатометов различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из минометов калибра 82-мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное, а с миномета 120-го калибра - около Широкино на Мариупольском направлении. 

На Донбассе ранены двое украинских военных

А вечером в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении несколько опорных пунктов были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты.

С начала 12 сентября противник пять раз открывал огонь. Два обстрелы зафиксировано на Луганском направлении вблизи Крымского, остальные - на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Водяное

Как сообщили в разведке, в течение суток двое боевиков уничтожены и еще пятеро ранены.

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Новости Украины, Боевики, ВСУ, Ситуация на Донбассе, Сутки на Донбассе, Штаб ООС.
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