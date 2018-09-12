День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: На дорогах Украины хотят внедрить шумовую и световую разметки
На дорогах Украины хотят внедрить шумовую и световую разметки
Новости: Суд Киева назначил присяжных по делу об убийстве Вороненкова
Суд Киева назначил присяжных по делу об убийстве Вороненкова
Новости: Легендарный Джордж Веа сыграл за сборную, будучи президентом Либерии
Легендарный Джордж Веа сыграл за сборную, будучи президентом Либерии
Новости: Кайли Дженнер рассказала о проблемах после родов
Кайли Дженнер рассказала о проблемах после родов
X

Штаб ООС: С начала суток боевики совершили 6 прицельных обстрелов

ВСУ
14:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: uapress.info

Новости Украины: Украинские военные на Донбассе дважды открывали ответный огонь, потерь в рядах Об'днаних сил вследствие боевых действий нет.

С начала нынешних суток боевики на Донбассе совершили шесть прицельных обстрелов. Об этом на брифинге в среду заявил спикер Минобороны Максим Праута, сообщает корреспондент Укринформа.

 

"С начала текущих суток по состоянию на 9 часов утра зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. На Луганском направлении оккупанты трижды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Крымского. На Донецком направлении ночью под обстрел из гранатометов различных типов и стрелкового оружия попали позиции подразделений Объединенных сил возле Водяного и Гнутового", - отметил Праута.

Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери

Как сообщалось, в ответ на агрессию России в акватории Азовского моря, ВСУ приняли решение усилить армейскую группировку на этом направлении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Боевики, Донбасс, Обстрелы, ООС, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери Массовое отравление на Ровенщине: после свадебного банкета слегло 20 человек Киев объявил новый тендер по строительству метро на Виноградарь

Последние новости

Настя Каменских трогательно поздравила подругу с Днем рождения МОЗ будет оплачивать операции по трансплантации почек Верховный суд окончательно признал законной ликвидацию банка "Юнисон"
Сегодня читают
01 Девочка, отравившаяся в лагере под Киевом, умерла
02 Начни день с позитива: утренние анекдоты 12 сентября
03 Граждан Украины предостерегают от посещения США
04 Оля Полякова поздравила мужа с годовщиной свадьбы
05 Наставник сборной Хорватии - об унизительном поражении против Испании
Новости сегодня
15:44 Презентация Apple 2018: чем будут удивлять новинки
15:44 Меркель: Проблема мигрантов для ЕС сложнее, чем финкризис 10 лет назад
15:32 Марадона начал работу в Мексике
15:32 Диетологи назвали лучший напиток для похудения
15:28 Экспорт пальмового масла в ЕС вырос
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве подозревают случай лихорадки Западного Нила
В Киеве подозревают случай лихорадки Западного Нила
Новости: Украинцев "косит" опасная болезнь: Минздрав озвучил число жертв
Минздрав озвучил число жертв от ботулизма
Новости: Евростат проанализировал цены в ЕС
Евростат проанализировал цены в ЕС
Новости: Apple iPhone X 2018 лишится сканера
Apple iPhone X 2018 лишится сканера
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь