Штаб ООС: С начала суток боевики совершили 6 прицельных обстрелов
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С начала нынешних суток боевики на Донбассе совершили шесть прицельных обстрелов. Об этом на брифинге в среду заявил спикер Минобороны Максим Праута, сообщает корреспондент Укринформа.
"С начала текущих суток по состоянию на 9 часов утра зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. На Луганском направлении оккупанты трижды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Крымского. На Донецком направлении ночью под обстрел из гранатометов различных типов и стрелкового оружия попали позиции подразделений Объединенных сил возле Водяного и Гнутового", - отметил Праута.
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Как сообщалось, в ответ на агрессию России в акватории Азовского моря, ВСУ приняли решение усилить армейскую группировку на этом направлении.