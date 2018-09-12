Штаб ООС: С начала суток боевики совершили 6 прицельных обстрелов

С начала нынешних суток боевики на Донбассе совершили шесть прицельных обстрелов. Об этом на брифинге в среду заявил спикер Минобороны Максим Праута, сообщает корреспондент Укринформа.

"С начала текущих суток по состоянию на 9 часов утра зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. На Луганском направлении оккупанты трижды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Крымского. На Донецком направлении ночью под обстрел из гранатометов различных типов и стрелкового оружия попали позиции подразделений Объединенных сил возле Водяного и Гнутового", - отметил Праута.

Как сообщалось, в ответ на агрессию России в акватории Азовского моря, ВСУ приняли решение усилить армейскую группировку на этом направлении.