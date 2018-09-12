В столице возле школы пропал ребенок

В среду у столичной школы на территории Соломенского района города исчезла 9-летняя девочка, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киева в соцсети Facebook.

"Столичные полицейские разыскивают 9-летнюю девочку, которая сегодня, 12 сентября, около 14:00 пропала у школы № 310 на территории Соломенского района Киева", - сообщают правоохранители.

Девочку зовут Панюхно Анастасия. В настоящее время ее местонахождение не известно, отмечают в полиции.

Личный состав столичной полиции ориентирован на поиски ребенка.