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В столице возле школы пропал ребенок

Полиция Киева
19:43 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 12 сентября, в одном из районов Киева пропала девочка.

В среду у столичной школы на территории Соломенского района города исчезла 9-летняя девочка, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киева в соцсети Facebook.

 

"Столичные полицейские разыскивают 9-летнюю девочку, которая сегодня, 12 сентября, около 14:00 пропала у школы № 310 на территории Соломенского района Киева", - сообщают правоохранители. 

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Девочку зовут Панюхно Анастасия. В настоящее время ее местонахождение не известно, отмечают в полиции.

Личный состав столичной полиции ориентирован на поиски ребенка.

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Новости Украины, Киев, Полиция, Пропал ребенок, Столица Украины, Украина.
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