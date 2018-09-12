Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4481605-v-stolitse-vozle-shkolyi-propal-rebenok.html
В столице возле школы пропал ребенок
19:43 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Сегодня, 12 сентября, в одном из районов Киева пропала девочка.
В среду у столичной школы на территории Соломенского района города исчезла 9-летняя девочка, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киева в соцсети Facebook.
"Столичные полицейские разыскивают 9-летнюю девочку, которая сегодня, 12 сентября, около 14:00 пропала у школы № 310 на территории Соломенского района Киева", - сообщают правоохранители.
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Девочку зовут Панюхно Анастасия. В настоящее время ее местонахождение не известно, отмечают в полиции.
Личный состав столичной полиции ориентирован на поиски ребенка.
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