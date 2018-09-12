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Стало известно, когда в Авдеевке планируют восстановить водоснабжение

Авдеевка
21:14 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Авдеевке планируют восстановить водоснабжение уже завтра утром.

Сегодня была запущена в работу Донецкая фильтровальная станция, и уже в ближайшее время питьевая вода должна поступить в городские резервуары Авдеевки. Об этом сообщили УНН в КП "Вода Донбасса".

Как отметили в КП, сегодня в 15:40 была запущена в работу Донецкая фильтровальная станция. После выполнения технологических мероприятий: промывание резервуаров, заполнение водоводов, питьевая вода должна поступить в городские резервуары Авдеевки, также будет стабилизировано водоснабжения Донецка и Ясиноватой, отметили на предприятии.

"Сейчас в Авдеевке нет водоснабжения. Пока прогнозов никто не дает, точно сказать никто не может, в какое именно время, но, вероятно, это будет, в лучшем случае, утром (в четверг)", - отметили на предприятии.

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Как сообщалось, с 6 сентября из-за обесточивания Донецкой фильтровальной станции прекращено водоснабжение Авдеевки.

С 10 сентября начались ремонтные работы трансформатора на фильтровальной станции. Но за один день починить оборудование не успели. Поэтому ремонт продолжили во вторник, 11 сентября. Спасатели и коммунальные службы города подвозят воду населению города.

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Новости Украины, "Вода Донбасса", Авдеевка, Водоснабжение в Авдеевке, Донецкая фильтровальная станция, Украина.
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