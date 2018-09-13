В Днепре массово заболели ученики одной из школ

В больницу попали 16 учеников одной из школ Днепра. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета, передает УНН.

"В Днепре госпитализировали шестнадцати учеников разного возраста из школы №62. В состоянии средней тяжести они находятся в инфекционных стационарных отделениях различных больниц города. В то же время в реанимацию ни один ребенок не попадал", - говорится в сообщении.

По словам городского головы Днепра Бориса Филатова, из фонда мэра выделят средства на полную реабилитацию пострадавших детей. Пока причины возникновения инфекции устанавливается. Уже создана специальная комиссия, которая проверяет состояние здоровья других учеников школы и их ближайшего окружения. Также обследуют персонал школьного пищеблока, инвентарь кухни и продукты.

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