В контрольных пунктах на Донбассе застряли 190 авто

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил находится 190 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутово" - 10/20", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 43,6 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств, добавили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графику и работают в штатном режиме.

Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированные территории проследовал грузовик с медицинскими товарами от ООН общим весом 3,8 тонны.