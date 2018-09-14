День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: СНБО: Сокращение населения угрожает нацбезопасности
СНБО: Сокращение населения угрожает нацбезопасности
Новости: Мощный ураган "Флоренс" достиг побережья США: фото разрушительной стихии
Мощный ураган "Флоренс" достиг побережья США: фото разрушительной стихии
Новости: Баскетбол. Украина - Испания: где смотреть матч
Баскетбол. Украина - Испания: где смотреть матч
Новости: Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса
Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса
X

В контрольных пунктах на Донбассе застряли 190 авто

КПВВ на Донбассе
09:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: Сегодня, 14 сентября, в КПВВ на Донбассе находилось 190 транспортных средств.

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил находится 190 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутово" - 10/20", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 43,6 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств, добавили в Госпогранслужбе.

Ситуация в ООС: 37 вражеских обстрелов, боевики применили минометы

Отмечается, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графику и работают в штатном режиме.

Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированные территории проследовал грузовик с медицинскими товарами от ООН общим весом 3,8 тонны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Донбасс, Контрольные пункты на Донбассе, КПВВ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Запорожской области похитили человека и требовали отдать несуществующий долг В одной из школ в Днепре приостановили обучение СБУ в Харьковской области задержали банду рэкетиров

Последние новости

Игрок сборной Украины о переезде в Россию: Очень сложно смешивать спорт с политикой Украинский пятиборец Тимощенко завоевал бронзу на чемпионате мира в Мексике На Сару Джессику Паркер подали в суд за кражу украшений
Сегодня читают
01 РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
02 Выбросьте плохие мысли и посмейтесь: утренние анекдоты 14 сентября
03 В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"
04 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
05 Новая участница ВИА Гры: что известно о девушке
Новости сегодня
10:25 Киевский патриархат рассказал, кто может возглавить единую поместную церковь в Украине
10:18 Башир дал прогноз на бой Джошуа - Поветкин
10:12 Труба заявил о телефонных угрозах его жене
10:09 Украинец Коростылев - чемпион мира в скоростной стрельбе из пистолета
10:04 Мода 2018: лучшие прически и стрижки на осень для коротких и длинных волос (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
Новости: Ситуация в ООС: 37 вражеских обстрелов, боевики применили минометы
Ситуация в ООС: боевики применили минометы
Новости: СМИ: Манафорт готов пойти на сделку со следствием
СМИ: Манафорт готов пойти на сделку со следствием
Новости: Рецепт дня: салат из краснокочанной капусты с яблоками и грецкими орехами
Рецепт дня: салат из краснокочанной капусты с яблоками и грецкими орехами
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь