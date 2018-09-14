Массовое отравление школьников в Днепре: появились подробности

В Днепре закрыли школу №62, где 13 сентября массово отравились дети. Карантин объявили до следующей недели.

Об этом сообщили в пресс-центре городского совета.

“В Днепре накануне госпитализировали сразу 18 учеников с предварительным диагнозом - острая кишечная инфекция. В связи с этим до выяснения причин отравления закрыли пищеблок, а сегодня - и школу”, - подчеркнули в пресс-службе.

К врачам города обратились дети в возрасте от 7 до 12 лет, все они жаловались на ухудшение самочувствия. Детей доставили в больницу для установления диагноза.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).