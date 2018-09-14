На Донбассе боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ

С начала суток, по состоянию на утро, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 прицельных обстрелов. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

Так, уже третий день подряд фиксируются обстрелы окупантов близ Станицы Луганской. Около 06:00 враг вел обстрел позиций защитников Украины из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов.

Также из этих образцов оружия российско-оккупационные войска осуществляли провокационные обстрелы наших защитников Водяного, Широкино, Гнутово, трижды - по защитникам Крымского.

Несколько раз подразделения Объединенных сил открывали адекватный огонь и заставляли врага соблюдать режим тишины. С начала этого периода потерь в результате боевых действий среди украинских военных нет.