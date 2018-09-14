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На Донбассе боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ

Позиции ВСУ
12:54 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: С начала сегодняшних суток боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС.

С начала суток, по состоянию на утро, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 прицельных обстрелов. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

 

Так, уже третий день подряд фиксируются обстрелы окупантов близ Станицы Луганской. Около 06:00 враг вел обстрел позиций защитников Украины из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов.

Также из этих образцов оружия российско-оккупационные войска осуществляли провокационные обстрелы наших защитников Водяного, Широкино, Гнутово, трижды - по защитникам Крымского.

В контрольных пунктах на Донбассе застряли 190 авто

Несколько раз подразделения Объединенных сил открывали адекватный огонь и заставляли врага соблюдать режим тишины. С начала этого периода потерь в результате боевых действий среди украинских военных нет.

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Новости Украины, ВСУ, Донбасс, Обстрелы, ООС, Позиции ВСУ, Украина.
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