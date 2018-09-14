Завтра в столице на одной из улиц будет перекрыто движение

Движение транспорта в субботу, 15 сентября, на ул. Промышленной в микрорайоне Бортничи будет закрыто. Об этом со ссылкой на КК "Киевавтодор" сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

"С 08:00 до 17:00 15 сентября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Промышленной будет закрыто движение транспорта от Дарницкого кладбища до ул. Лермонтова", - говорится в сообщении.

В течение ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться в объезд через ул. Лермонтова.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с ремонтом.

Напомним, с вечера 21 сентября до утра 24 сентября, главная улица столицы станет пешеходной.