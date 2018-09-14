Завтра в столице на одной из улиц будет перекрыто движение
Новости Украины: Завтра, 15 сентября, в Киеве на ул. Промышленной будет закрыто движение.
Движение транспорта в субботу, 15 сентября, на ул. Промышленной в микрорайоне Бортничи будет закрыто. Об этом со ссылкой на КК "Киевавтодор" сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
"С 08:00 до 17:00 15 сентября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Промышленной будет закрыто движение транспорта от Дарницкого кладбища до ул. Лермонтова", - говорится в сообщении.
В течение ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться в объезд через ул. Лермонтова.
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Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с ремонтом.
Напомним, с вечера 21 сентября до утра 24 сентября, главная улица столицы станет пешеходной.