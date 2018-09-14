Суд Херсона перенес рассмотрение апелляции по продление ареста Вышинскому

Апелляционный суд Херсонской области перенес рассмотрение жалобы на продление срока содержания под стражей руководителю информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому на неопределенное время, поскольку в суд еще не поступили материалы уголовного производства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.

"Материалы уголовного производства еще не поступили. Поэтому дата (следующего заседания - ред.) будет определена позже, когда поступят материалы", - сказали в суде.

Напомним, 6 сентября Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока ареста экс-руководителю портала "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.

Как сообщалось, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости-Украина". Позже стало известно, что руководителю "РИА Новости-Украина" было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Руководителя "РИА Новости-Украина" арестовали. Впоследствии стало известно об аресте имущества Вышинского.

Вместе с этим, 6 июля Вышинскому сообщено об еще одном подозрении - в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса.