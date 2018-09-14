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В Одессе СБУ задержала пропагандиста страны-агрессора

СБУ
14:09 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Одессе правоохранителями был задержан антиукраинский агитатор.

В Одессе Служба безопасности Украины задержала антиукраинского Интернет-агитатора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

 

"Агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что житель областного центра популяризировал на персональных страницах соцсетей террористические организации "Л/ДНР". Также злоумышленник размещал сепаратистскую агитацию для пропаганды идей относительно изменений незаконным способом административно-территориального устройства нашего государства.

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Во время санкционированных следственных действий оперативники спецслужбы обнаружили по месту жительства злоумышленника мобильные гаджеты с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Досудебное следствие по делу продолжается.

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