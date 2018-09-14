В Одессе таможенник скрыл продажу земельного участка с домом за 312 тыс. долларов

Одесские правоохранители разоблачили сотрудника руководящего звена одесской таможни на умышленном представлении заведомо недостоверных сведений в декларации. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Одесской области, передает УНН.

"Следователи Овидиопольского ОП ГУНП в Одесской области, сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области совместно с Ильичевской местной прокуратурой задокументировали факт умышленного представления сотрудником руководящего звена одесской таможни заведомо недостоверных сведений в декларации, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции". Чтобы скрыть свои доходы мужчина разработал коррупционную схему продажи и покупки недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

Во время проверки выяснилось, что в 2016 году чиновник продал за 312 тысяч долларов земельный участок, расположенный в Овидиопольском районе, на котором построен двухэтажный дом. Но в декларации он указал лишь сумму в 139 тысяч 545 гривен за земельный участок. Сведения о доме он вообще скрыл. В договоре купли-продажи были внесены недостоверные сведения об отсутствии любого недвижимого имущества на этом земельном участке.

После этого в 2017 году чиновник приобрел несколько земельных участков с домами в пгт Таирово и оформил указанное имущество на близких родственников.

"В ходе проведения санкционированных обысков по указанным адресам было обнаружено и изъято документы, подтверждающие преступные действия мужчины. Это договоры купли-продажи, расписка о получении денежных средств за продажу имущества, договоры намерения купли-продажи земельных участков, абонентские книжки и квитанции об уплате коммунальных услуг, договор займа денежных средств на сумму 300 тысяч долларов США и другие документы", - рассказали в полиции.

Сейчас сотрудники полиции проводятся мероприятия по наложению ареста на изъяты вещественные доказательства. По данному факту начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.1 ст.366 (служебный подлог). Следствие продолжается.