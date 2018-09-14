День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина получит €1 млрд кредита от МВФ после выполнения 18 реформ
Украина получит €1 млрд кредита от МВФ после выполнения 18 реформ
Новости: Черныш: РФ в Крыму паразитирует на украинском сырье
Черныш: РФ в Крыму паразитирует на украинском сырье
Новости: Кубок Дэвиса. Украина проиграла в стартовом матче
Кубок Дэвиса. Украина проиграла в стартовом матче
Новости: Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса
Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса
X

ГПУ завела дело на детектива НАБУ за фальсификацию подозрения Демчине

ГПУ завела дело на детектива НАБУ за фальсификацию подозрения Демчине
14:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
expres.ua

Новости Украины: Первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина рассказал, почему подозрение, которое подготовил на него детектив НАБУ Яндюк, является сфальсифицированным.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении детектива Национального антикоррупционного бюро Сергея Яндюка, который подготовил сообщение о подозрении в незаконном обогащении первому заместителю председателя СБУ Павлу Демчине.

Об этом Демчина заявил на пресс-конференции в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Могу сказать, что Генпрокуратура возбудила дело в отношении детектива НАБУ", - сказал чиновник.

Он добавил, что детектив НАБУ Яндюк, который подготовил ему сообщение о подозрении, был знаком с постановлением Владимирецкого райсуда Ривненской области, в котором говорится, что Демчина и гражданка Ольга Волощук не имеют общего быта и не могут считаться семьей.

Таким образом, отметил Демчина, сообщение ему о подозрении является сфальсифицированным.

"Я не знаю, читали ли другие сотрудники НАБУ текст постановления Владимирецкого райсуда, но именно Яндюк подписал подозрение и именно он забирал в суде это решение, он не может не знать о его существовании", - заявил первый заместитель главы СБУ.

Ранее, 13 сентября, Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что подготовило подозрение в незаконном обогащении на 3,76 млн грн первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Павлу Демчине.

В этот же день стало известно, что Демчина направил в Генпрокуратуру заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками Национального антикоррупционного бюро, которые подготовили ему сообщение о подозрении.

В марте 2017 года САП внесла данные в ЕРДР по факту возможного незаконного обогащения первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины.

В то же время, начальник Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook сообщила, что Демчина после выхода сюжета программы "Следствие. Инфо" обратился в НАБУ с заявлением с просьбой зарегистрировать в отношении него уголовное производство, в рамках которого проверить опубликованные в СМИ материалы. Чиновник считает распространенную в отношении него информацию ложной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Генпрокуратура Украины, НАБУ, Павел Демчина, Подозрение, СБУ, Фальсификация.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Зимбабве НСЖУ требует публичный отчет по расследованиям убийств журналистов Афиша интересных событий в Украине на 15-16 сентября

Последние новости

Полиция в Нидерландах нейтрализовала подростка с топором и пистолетом Директор Карпат покинул Украину Группа "ВВ" выпустила новый клип (Видео)
Сегодня читают
01 Погода на выходные: Украину накроет летняя жара
02 РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
03 Киевский патриархат рассказал, кто может возглавить единую поместную церковь в Украине
04 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
05 В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"
Новости сегодня
15:33 Экс-соперник Кличко Чарр нацелился на бой с Джошуа
15:31 На пепелище лагеря Виктория нашли важное доказательство
15:30 Красота заброшенных деревень, о которых все забыли (Фото)
15:27 Турчинов торжественно представил штурмовой катер Кентавр
15:15 Бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина выиграла у РФ апелляцию в деле по "долгу Януковича"
Украина выиграла у РФ апелляцию в деле по "долгу Януковича"
Новости: США планирует ввести более жесткие санкции против РФ
США планирует ввести более жесткие санкции против РФ
Новости: Суд отпустил Омеляна из зала заседаний на поруки
Суд отпустил Омеляна из зала заседаний на поруки
Новости: Маникюр 2018: изумительный маникюр для самых смелых (Фото)
Маникюр 2018: изумительный маникюр для самых смелых (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь