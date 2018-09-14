ГПУ завела дело на детектива НАБУ за фальсификацию подозрения Демчине

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении детектива Национального антикоррупционного бюро Сергея Яндюка, который подготовил сообщение о подозрении в незаконном обогащении первому заместителю председателя СБУ Павлу Демчине.

Об этом Демчина заявил на пресс-конференции в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Могу сказать, что Генпрокуратура возбудила дело в отношении детектива НАБУ", - сказал чиновник.

Он добавил, что детектив НАБУ Яндюк, который подготовил ему сообщение о подозрении, был знаком с постановлением Владимирецкого райсуда Ривненской области, в котором говорится, что Демчина и гражданка Ольга Волощук не имеют общего быта и не могут считаться семьей.

Таким образом, отметил Демчина, сообщение ему о подозрении является сфальсифицированным.

"Я не знаю, читали ли другие сотрудники НАБУ текст постановления Владимирецкого райсуда, но именно Яндюк подписал подозрение и именно он забирал в суде это решение, он не может не знать о его существовании", - заявил первый заместитель главы СБУ.

Ранее, 13 сентября, Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что подготовило подозрение в незаконном обогащении на 3,76 млн грн первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Павлу Демчине.

В этот же день стало известно, что Демчина направил в Генпрокуратуру заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками Национального антикоррупционного бюро, которые подготовили ему сообщение о подозрении.

В марте 2017 года САП внесла данные в ЕРДР по факту возможного незаконного обогащения первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины.

В то же время, начальник Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook сообщила, что Демчина после выхода сюжета программы "Следствие. Инфо" обратился в НАБУ с заявлением с просьбой зарегистрировать в отношении него уголовное производство, в рамках которого проверить опубликованные в СМИ материалы. Чиновник считает распространенную в отношении него информацию ложной.