Черныш: РФ в Крыму паразитирует на украинском сырье

То, что население временно оккупированного Крыма не получает воду, - ответственность России. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш на брифинге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВОТ.

По его словам, Россия использует "спойлер", что ситуация в Армянске вызвана прекращением подачи воды из Крымского канала.

"Вместе с тем вода на завод идет из так называемых Сходницкого водосбора и артезианских скважин. То, что население не получает воду - ответственность оккупанта", - отметил Черныш.

"На "Крымском Титане" используется газ, частично уходит из Одесского газового месторождения, ильменит, что вопреки санкционному режиму идет из подконтрольной территории. Все это - недра, принадлежащих народу Украины", - заявил министр.

Он добавил, что Россия также нарушила нормы Конвенции о защите Черного моря от загрязнения.

"Конвенция запрещает загрязнение морской среды и через воздух. РФ ее подписала, и мы используем этот механизм", - добавил Черныш.