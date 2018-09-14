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В Харьковской области авто влетело в остановку, есть погибшая

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ДТП в Харьковской области
17:27 Сегодня Телеграф
фото: ГУНП в Харьковской области

Новости Украины: Сегодня, 14 сентября, в одном из поселков Харьковской области автомобиль влетел в остановку транспорта.

Водитель на автомобиле въехал в остановку общественного транспорта в поселке Васищево Харьковской области. Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции, передает УНН.

"Авария произошла 14 сентября около 15:45 в поселке Васищево. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался со стороны города Харьков по трассе "Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка". По дороге он не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении. 

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В результате ДТП 42-летняя женщина погибла на месте происшествия. Также пострадали две женщины 53 и 49 лет. Сейчас врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, диагнозы уточняются.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

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Новости Украины, ДТП, Жертвы ДТП, Харьковская область.
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