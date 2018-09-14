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Балуха избили в СИЗО и пригрозили от него избавиться

Владимир Балух
22:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Twitter

Новости Украины: Украинского активиста Владимира Балуха в симферопольском СИЗО вывели из камеры и сильно избили.

Украинского активиста Владимира Балуха в симферопольском СИЗО «вывели из камеры, сильно избили и угрожают избавиться от него.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Издание сейчас выясняет подробности происходящего с Балухом.

Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Балух, продолжающий бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года, страдает от сильной головной боли, болей в спине и печени, поэтому он вынужден принимать обезболивающее.

Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольный России «суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию — из-за флага Украины, установленного во дворе его дома.

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Новости Украины, Владимир Балух, Крым, СИЗО, Симферополь.
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