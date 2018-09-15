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На Львовщине произошло лобовое столкновение авто: 4 человека в больнице

ДТП
11:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Ночью в ДТП во Львовской области пострадали четверо человек.

Четверо человек пострадали в ДТП во Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

Авария произошла в три часа ночи в субботу в селе Вязова Жолковского района. Автомобиль Renault FD под управлением 29-летней жительницы Львова выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которого находилась 39-летняя жительница Волынской области.

В результате столкновения пострадали водители и два пассажира – 44-летний мужчина и 17-летняя девушка. Все пострадавшие доставлены в Жолковскую районную больницу. Медики оценили их повреждения как средней тяжести.

Причины ДТП выясняет полиция.

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Новости Украины, Вязова, ДТП, Львовская область, Украина.
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