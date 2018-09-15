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На Львовщине произошло лобовое столкновение авто: 4 человека в больнице
11:17 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Ночью в ДТП во Львовской области пострадали четверо человек.
Четверо человек пострадали в ДТП во Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
Авария произошла в три часа ночи в субботу в селе Вязова Жолковского района. Автомобиль Renault FD под управлением 29-летней жительницы Львова выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которого находилась 39-летняя жительница Волынской области.
В результате столкновения пострадали водители и два пассажира – 44-летний мужчина и 17-летняя девушка. Все пострадавшие доставлены в Жолковскую районную больницу. Медики оценили их повреждения как средней тяжести.
Причины ДТП выясняет полиция.
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