МИД передаст доказательства избиения Балуха в суды

Доказательства избиения украинского политзаключенного в оккупированном Крыму Владимира Балуха будут переданы в суды.

Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Тwitter.

Побиття окупантами В.Балуха, який 181 день на голодуванні- за межами добра і зла. Докази злочинів передамо до судів pic.twitter.com/lOnFSQmg38 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 сентября 2018 г.

"Избиение оккупантами В. Балуха, который 181 день голодает - за пределами добра и зла. Доказательства преступлений передадим в суды", - заявила она.

Ранее, 14 сентября, сообщалось, что заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал журналистам, что активиста Балуха вывели из камеры, сильно избили и угрожали избавиться.

После этого адвокат Владимира Балуха связался по телефону в СИЗО с дежурным. Дежурный заверил адвоката, что никаких чрезвычайных событий не происходило, включая и Владимира Балуха.

Крымская правозащитная группа считает, что назвать информацию дежурного достоверной или нет сложно, поскольку проверить ее можно только после того, как защитник украинца лично встретится с ним.

Сейчас адвокат Балуха находится под СИЗО, где удерживают Балуха, и пытается встретиться со своим подзащитным.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также требует от российских властей немедленно допустить ее до украинского активиста Балуха и готова ехать к нему в любую минуту.