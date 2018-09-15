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МИД передаст доказательства избиения Балуха в суды

МИД передаст доказательства избиения Балуха в суды
14:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
ru.krymr.com

Новости Украины: Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что все доказательства преступлений оккупантов в отношении Балуха передадут в суды.

Доказательства избиения украинского политзаключенного в оккупированном Крыму Владимира Балуха будут переданы в суды.

Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Тwitter.

"Избиение оккупантами В. Балуха, который 181 день голодает - за пределами добра и зла. Доказательства преступлений передадим в суды", - заявила она.

Ранее, 14 сентября, сообщалось, что заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал журналистам, что активиста Балуха вывели из камеры, сильно избили и угрожали избавиться.

После этого адвокат Владимира Балуха связался по телефону в СИЗО с дежурным. Дежурный заверил адвоката, что никаких чрезвычайных событий не происходило, включая и Владимира Балуха.

Крымская правозащитная группа считает, что назвать информацию дежурного достоверной или нет сложно, поскольку проверить ее можно только после того, как защитник украинца лично встретится с ним.

Сейчас адвокат Балуха находится под СИЗО, где удерживают Балуха, и пытается встретиться со своим подзащитным.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также требует от российских властей немедленно допустить ее до украинского активиста Балуха и готова ехать к нему в любую минуту.

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Новости Украины, Владимир Балух, Доказательства, Крым, Марьяна Беца, МИД.
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