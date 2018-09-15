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В Одесской области перекрыли трассу Р-33

Разбитая дорога
20:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Подросток скончался в скорой помощи на Одесщине, поскольку из-за состояния дороги его не успели довезти до больницы.

Жители пяти сел на Одесщине перекрыли государственную трассу Р-33 вдоль границы с соседней Молдовой. Блокада продолжается 5-й день подряд, люди требуют отремонтировать дорогу. Но за пять дней ни один чиновник к ним так и не приехал. Это акция протеста в связи с тем, что из-за состояния дорог в скорой помощи умер 15-летний парень, его по огромным ямам просто не успели довезти до больницы, говорят местные жители.

Мать парня Инга Юцевич говорит, что когда ехали в больницу, то кислородные маски вместе с ее сыном летали по всей скорой. Местные жители жалуются, что когда по ямам едут машины, то у них дрожат дома. В службе автодорог между тем объясняют, что средств на ремонт этой дороги нет. Местные уверены, что деньги можно найти, потому что нужно отремонтировать лишь 20 км дороги.

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Все по теме:

Новости Украины, Дорога, Одесская область, Р-33, Ремонт, Скорая помощь.
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