В Черкассах отпраздновали День города

Черкассы отпраздновали 732 годовщину со дня основания города и хотя у историков имеются разногласия относительно точной даты, традиция празднования Дня города, стартовавшая в 1986 году празднованием 700-летия Черкасс, продолжается.

В этом году праздничным мероприятиям не помешала даже дождливая погода - горожане посещали традиционные локации - улицу Крещатик, Соборную площадь и Долину Роз.

На Крещатике проходил фестиваль искусств: учебные заведения Черкасс и народные мастера демонстрировали свои работы, а черкасские любительские и профессиональные коллективы выступали на импровизированных сценах. Познавательный стенд "В честь кого названы черкасские улицы" выставила библиотека им. Леси Украинки. Также все желающие могли принять участие в разнообразных конкурсах и квестах, сделать фото на память в многочисленных фотозонах.

Прошелся по Крещатику и мэр города Анатолий Бондаренко, сразу после того, как поздравил с праздником жителей Черкасс. А Черкасская медицинская академия организовала мастер-класс первой медицинской помощи для всех желающих и экспресс-обследование, включающее в себя измерение давления и взвешивание.

В субботу, 15 сентября, черкасский городской совет подписал Меморандум о взаимодействии с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной программы "Общество, дружественная детей и молодежи". Со стороны фонда свою подпись в документе поставил руководитель секции социальной политики ЮНИСЕФ в Украине Артур Айвазов, со стороны Черкасс - мэр Анатолий Бондаренко.

Также, во время празднования семьсот тридцать второй годовщины со дня основания города, был установлен новый национальный рекорд по самой массовой одновременной игре в электронные шахматы на одной коллективной доске.

По словам экспертов, это уникальное достижение и не имеет аналогов во всем мире.

На шахматную доску в этот день превратилась одна из площадок Долины роз. Здесь происходила "Битва за город" - соревнования между двумя частями Черкасс (Сосновским и Приднепровского района), которые проходили в режиме он-лайн. То, каким будет следующий ход команды, решали путем голосования в мобильном приложении "MASS CHESS". А уже переодетые в образы фигур люди воспроизводили ход игры на развернутой в Долине роз доске. Ее, кроме того, транслировали на экране.

Подарок горожанам преподнесли и черкасские транспортники - в День города троллейбусы перевозили пассажиров бесплатно.

На Замковом спуске прошли гонки "Крутой спуск", в котором соревновались смешные и креативные самодельные конструкции: "Офис на колесах", "Безумный ракетомобиль" - всего 15 "болидов", из которых смогли финишировать 12.

Ко Дню города в Черкассах на главной сцене выступили комедийный дуэт "Братья Шумахеры" и известная украинская группа "Друга Ріка".

Сергей Цвилковський и Юрий Велыкый с юмористического дуэта "Братья Шумахеры" развлекали публику своими лучшими шутками. В течение получаса они воплощали разные ситуации из жизни сквозь призму юмора.

После них на сцену вышла известная украинская группа "Друга Ріка".

Для всех, кто в этот вечер собрался в Долине роз, артисты исполнили песни из своих новых альбомов и несколько известных более десть лет хитов.