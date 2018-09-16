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Киевлян предупреждают о сильном ветре

Ветер
15:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В ближайшие часы и до конца суток 17 сентября в Киеве ожидаются сильные порывы ветра.

До конца суток 17 сентября в столице Украины ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В связи с этим управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства призывает в случае усиления ветра плотно закрыть окна в домах, на улице держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев, не парковать рядом с ними автомобили, а по возможности спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

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Новости Украины, Ветер, КГГА, Киев, Непогода, Погода, Укргидрометцентр.
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