Киевлян предупреждают о сильном ветре

До конца суток 17 сентября в столице Украины ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В связи с этим управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства призывает в случае усиления ветра плотно закрыть окна в домах, на улице держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев, не парковать рядом с ними автомобили, а по возможности спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии.