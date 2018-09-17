В Одесской области собака напала ребенка

В Одесской области в результате нападения собаки породы алабай госпитализирована 6-летняя девочка.

Как сообщили в полиции Подольска, инцидент, в результате которого ребенок получил множественные раны, произошел в конце прошлой недели.

Предварительно установлено, что девочка подверглась нападению соседской собаки, которой, со слов хозяйки, удалось освободиться от привязи.

Затем собака выбежала на улицу, где напала на ребенка. Хозяйка заметила отсутствие пса после того, как услышала крики. Ребенок госпитализирован.