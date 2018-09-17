День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 17.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Новости: 100 и 200 евро: в ЕС впервые показали новые банкноты (Фото)
100 и 200 евро: в ЕС впервые показали новые банкноты (Фото)
Новости: Полузащитник Астны - о предстоящем матче против Динамо в Лиге Европы
Полузащитник Астны - о предстоящем матче против Динамо в Лиге Европы
Новости: В аварии погиб известный певец Михаил Луконин
В аварии погиб известный певец Михаил Луконин
X

В Одесской области собака напала ребенка

Собака
20:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В райцентре Подольск Одесской области собака породы алабай напала на 6-летнюю девочку.

В Одесской области в результате нападения собаки породы алабай госпитализирована 6-летняя девочка.

Как сообщили в полиции Подольска, инцидент, в результате которого ребенок получил множественные раны, произошел в конце прошлой недели.

Предварительно установлено, что девочка подверглась нападению соседской собаки, которой, со слов хозяйки, удалось освободиться от привязи.

Затем собака выбежала на улицу, где напала на ребенка. Хозяйка заметила отсутствие пса после того, как услышала крики. Ребенок госпитализирован.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Алабай, Девочка, Нападение собаки, Полиция, Ребенок, Собака.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Днепровской школе массово заболели дети Из львовской школы эвакуировали 437 детей В Чернобыльской зоне задержали сталкеров

Последние новости

Судья о выступлении адвоката Януковича: Трижды одно и то же Отец-одиночка стал настоящим примером своему сыну (Фото) "Не пошли на сделку с дьяволом": жена Тищенко прокомментировала уход мужа с проекта
Сегодня читают
01 В Украине планируют переименовать две области
02 Игрок Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко
03 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в четвертом выпуске (Видео)
04 Принц Гарри пошутил о королеве Елизавете II
05 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
Новости сегодня
20:25 Экс-тренер сборной Украины - о возможной натурализации Мораеса
20:18 Курьезные снимки животных, над которыми невозможно не смеяться
20:14 В Киеве на всех пляжах запретили купаться
20:08 В Украине начали выдавать "Пакеты малыша"
20:05 В сети показали новый трейлер фильма "Земля в осаде" (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине выросла средняя зарплата
В Украине выросла средняя зарплата
Новости: В Украине выросло сельхозпроизводство
В Украине выросло сельхозпроизводство
Новости: Беспорядки под ГПУ: появилась реакция Луценко
Беспорядки под ГПУ: появилась реакция Луценко
Новости: Танцы со звездами 2018: Маша Ефросинина прокомментировала свое выступление
Танцы со звездами 2018: Маша Ефросинина прокомментировала свое выступление
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь