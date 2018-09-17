В Киеве на всех пляжах запретили купаться

15 сентября в Киеве официально объявили о закрытии купального сезона. Об этом сообщил пресс-секретарь Комунального предприятия "Плесо" Евгений Кобан, передает 112.ua со ссылкой на "Информатор".

В данный период проводятся работы по консервации инженерных сетей, чтобы не допустить их замерзания зимой.

Также с пляжей убирается инвентарь.

Коммунальщики напоминают, что температура воды уже не предназначена для купания.

Отметим, что бархатный сезон на одесском пляже в Лузановке начался с нашествия огромных медуз корнеротов.