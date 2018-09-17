Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4501904-v-kieve-na-vseh-plyazhah-zapretili-kupatsya.html
В Киеве на всех пляжах запретили купаться
20:14 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Коммунальные службы напоминают, что температура воды в столичных водоемах уже не предназначена для купания.
15 сентября в Киеве официально объявили о закрытии купального сезона. Об этом сообщил пресс-секретарь Комунального предприятия "Плесо" Евгений Кобан, передает 112.ua со ссылкой на "Информатор".
В данный период проводятся работы по консервации инженерных сетей, чтобы не допустить их замерзания зимой.
Также с пляжей убирается инвентарь.
Коммунальщики напоминают, что температура воды уже не предназначена для купания.
Отметим, что бархатный сезон на одесском пляже в Лузановке начался с нашествия огромных медуз корнеротов.
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