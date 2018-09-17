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В Киеве на всех пляжах запретили купаться

Пляж в Киеве
20:14 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Коммунальные службы напоминают, что температура воды в столичных водоемах уже не предназначена для купания.

15 сентября в Киеве официально объявили о закрытии купального сезона. Об этом сообщил пресс-секретарь Комунального предприятия "Плесо" Евгений Кобан, передает 112.ua со ссылкой на "Информатор".

В данный период проводятся работы по консервации инженерных сетей, чтобы не допустить их замерзания зимой.

Также с пляжей убирается инвентарь.

Коммунальщики напоминают, что температура воды уже не предназначена для купания.

Отметим, что бархатный сезон на одесском пляже в Лузановке начался с нашествия огромных медуз корнеротов.

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Новости Украины, Киев, Купание, Пляж в Киеве, Сезон купания.
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