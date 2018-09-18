Синоптики предупреждают о чрезвычайной опасности возле Чернобыля

В Киеве и Киевской области 18-20 сентября ожидается высокий уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по данным Гидрометцентра, 18-20 сентября в Киевской области в районе Барышевки ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности. В то же время в районе Чернобыля ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень.

Также сообщается, что 18-20 сентября в Киеве также прогнозируется высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Отметим, что сегодня, 18 сентября, в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Теплее всего будет в Закарпатской области - там температура поднимется до 27 градусов тепла.