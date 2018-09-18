В Киеве задержали человека Кадырова (Видео)

В понедельник, 17 сентября, правоохранители задержали на улице Кирилло-Мефодиевской в Киеве Адама Цицулаева - сына бывшего представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине, передает Информатор. Как сообщается, задержание стало итогом облавы, начавшейся с проспекта Победы возле станции метро Политехнический институт. Перекрыв улицу, полицейские заблокировали автомобиль Totyota Camry с российскими номерами, в котором находился Цицулаев-младший и еще три лица кавказской национальности.В полиции операцию против людей Кадырова не комментируют.