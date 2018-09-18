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В Харьковской области загорелся пассажирский автобус

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Сгорел автобус марки IVAN
14:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Нацполиция Украины

Новости Украины: В Харьковской области произошел пожар в пассажирском автобусе, водитель пытался самостоятельно потушить огонь.

Пассажирский автобус, ехавший под управлением 53-летнего водителя из гаража на автовокзал, загорелся во вторник утром в Великобурлукском районе Харьковской области, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Со слов мужчины стало известно, что при переезде железнодорожного пути он заметил дым из-под капота. Водитель остановил машину на обочине и самостоятельно пытался потушить огонь. Не справившись, вызвал сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций... В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Следственно-оперативная группа, выезжавшая на место происшествия, установила, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

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Новости Украины, Автобус, Пожар, Происшествие, Харьковская область.
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