В Харьковской области загорелся пассажирский автобус

Пассажирский автобус, ехавший под управлением 53-летнего водителя из гаража на автовокзал, загорелся во вторник утром в Великобурлукском районе Харьковской области, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Со слов мужчины стало известно, что при переезде железнодорожного пути он заметил дым из-под капота. Водитель остановил машину на обочине и самостоятельно пытался потушить огонь. Не справившись, вызвал сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций... В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа, выезжавшая на место происшествия, установила, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.