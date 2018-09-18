Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4505085-v-kieve-upavshaya-s-doma-armatura-ubila-pensionerku.html
В Киеве упавшая с дома арматура убила пенсионерку
17:39 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Строитель уронил арматуру с 21 этажа, в результате чего погибла женщина.
Сегодня в Святошинском районе Киева на пожилую женщину упала арматура, когда она проходила возле строительной площадки.
Пострадавшая скончалась на месте, сообщили УНН источники в медучреждении.
Так, по словам врачей, из здания, где проводились строительные работы, на женщину 65 лет упала арматура. Потерпевшая скончалась на месте, сообщили медики.
Инцидент произошел на улице Клавдиевской в Новобеличах, отметили в лечебном учреждении.
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