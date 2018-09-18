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В Киеве упавшая с дома арматура убила пенсионерку

В Киеве упавшая с дома арматура убила пенсионерку
17:39 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Строитель уронил арматуру с 21 этажа, в результате чего погибла женщина.

Сегодня в Святошинском районе Киева на пожилую женщину упала арматура, когда она проходила возле строительной площадки.

Пострадавшая скончалась на месте, сообщили УНН источники в медучреждении.

Так, по словам врачей, из здания, где проводились строительные работы, на женщину 65 лет упала арматура. Потерпевшая скончалась на месте, сообщили медики.

Инцидент произошел на улице Клавдиевской в Новобеличах, отметили в лечебном учреждении.

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Новости Украины, Арматура, Киев, Пенсионерка, Происшествие.
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