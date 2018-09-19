Масштабный пожар на комбинате в Житомире удалось потушить

Только к утру среды пожарным расчетам удалось ликвидировать начавшийся в 11.20 вторника пожар на складе готовой продукции картонного комбината в г.Житомир, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Пожар локализован в 13.40 (вторника – ред.) на площади 3 тыс. м кв. В 06:00 19 сентября пожар ликвидирован… В результате пожара выгорел внутри склад готовой продукции (бумага, лотки для яиц) на площади около 800 м кв и около 3 тыс. м кв кровли, спасены два цеха с оборудованием", - говорится в обнародованном в среду утром на сайте ГСЧС сообщении.

Вместе с тем, пожарные проводят работы по проливанию и разбору конструкций кровли и здания. На месте происшествия продолжают работать 9 единиц пожарной техники и 37 спасателей.