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В Борисполе пес учуял в чемодане 5 кг кокаина

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Пес обнаружил 5,4 кг кокаина
10:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: В следовавшем транзитом из Варшавы в Тель-Авив через "Борисполь" чемодане служебный пес учуял 5,4кг кокаина.

Во вторник вечером в пункте пропуска "Борисполь" (международный аэропорт "Борисполь", Киев) во время проверки багажа, следовавшего транзитом из Варшавы в Тель-Авив, служебный пес сработал на один из чемоданов, в котором пограничники обнаружили пакеты с белым веществом, похожим на кокаин.

"Урожайный выдался день для пограничников, и абсолютно неудачный для наркокурьеров… Во время детального осмотра чемодана была обнаружена двойная стенка, где находилось 5 пакетов с белым веществом, похожим на кокаин, общим весом 5,4 кг", - написал в среду утром в своей странице в соцсети Фейсбук помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

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Он сообщил, что порошок был отправлен на проверку, а пограничники проинформировали по данному факту Национальную полицию Украины и подготовили сообщение о возбуждении уголовного производства по ст.309 УК Украины "незаконное производство, изготовление, перевозка или пересылка наркотических мероприятий".

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Новости Украины, Борисполь, ГПСУ, Кокаин, Пограничный контроль.
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