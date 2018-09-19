В Борисполе пес учуял в чемодане 5 кг кокаина

Во вторник вечером в пункте пропуска "Борисполь" (международный аэропорт "Борисполь", Киев) во время проверки багажа, следовавшего транзитом из Варшавы в Тель-Авив, служебный пес сработал на один из чемоданов, в котором пограничники обнаружили пакеты с белым веществом, похожим на кокаин.

"Урожайный выдался день для пограничников, и абсолютно неудачный для наркокурьеров… Во время детального осмотра чемодана была обнаружена двойная стенка, где находилось 5 пакетов с белым веществом, похожим на кокаин, общим весом 5,4 кг", - написал в среду утром в своей странице в соцсети Фейсбук помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Он сообщил, что порошок был отправлен на проверку, а пограничники проинформировали по данному факту Национальную полицию Украины и подготовили сообщение о возбуждении уголовного производства по ст.309 УК Украины "незаконное производство, изготовление, перевозка или пересылка наркотических мероприятий".