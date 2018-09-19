Из Украины пытались вывезти 9 тыс. блоков сигарет

На пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области обнаружили 9 тысяч блоков сигарет без марок акцизного налога Украины. Незаконный груз пытались экспортировать среди древесины. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.

"Сегодня, 19 сентября, сотрудники Управления защиты экономики в Черновицкой области Национальной полиции Украины и Черновицкой таможни ГФС разоблачили незаконный факт перемещения товара на пункте пропуска "Порубное", – говорится в сообщении.

Согласно предоставленных документов для таможенного оформления работники Ивано-Франковской таможни оформили груз как древесину. Однако во время тщательного осмотра автомобиля среди древесины правоохранители обнаружили 9 тысяч блоков сигарет без марок акцизного налога Украины. Сейчас на основании статьи 511 Таможенного кодекса Украины изъято табачные изделия, общая стоимость которых – более 2 миллионов гривен. Об этом был составлен соответствующий протокол. Правоохранители проверяют причастность работников Ивано-Франковской таможни к незаконному факту экспорта табачных изделий под видом древесины.