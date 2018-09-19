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Из Украины пытались вывезти 9 тыс. блоков сигарет

Контрабанда
14:55 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Пограничники и нацполиция пресекли попытку контрабандного вывоза в Евросоюз 9 тыс. блоков сигарет на сумму 2 млн гривень.

На пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области обнаружили 9 тысяч блоков сигарет без марок акцизного налога Украины. Незаконный груз пытались экспортировать среди древесины. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.

"Сегодня, 19 сентября, сотрудники Управления защиты экономики в Черновицкой области Национальной полиции Украины и Черновицкой таможни ГФС разоблачили незаконный факт перемещения товара на пункте пропуска "Порубное", – говорится в сообщении.

Согласно предоставленных документов для таможенного оформления работники Ивано-Франковской таможни оформили груз как древесину. Однако во время тщательного осмотра автомобиля среди древесины правоохранители обнаружили 9 тысяч блоков сигарет без марок акцизного налога Украины. Сейчас на основании статьи 511 Таможенного кодекса Украины изъято табачные изделия, общая стоимость которых – более 2 миллионов гривен. Об этом был составлен соответствующий протокол. Правоохранители проверяют причастность работников Ивано-Франковской таможни к незаконному факту экспорта табачных изделий под видом древесины.

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Новости Украины, Граница, Евросоюз, Контрабанда, Сигареты, Украина.
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