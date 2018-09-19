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На Одесщине мужчина убил соседа молотком

Удар молотком
16:52 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В ходе ссоры между двумя односельчанами в поселке Ширяево Одесской области один из мужчин убил оппонента молотком.

В пгт Ширяево злоумышленник ударами молотком по голове лишил жизни своего односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было обнаружено погибшего мужчины. Им оказался 38-летний местный житель. В ходе расследования установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате отека мозга и закрытой внутричерепной травмы.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след человека, подозреваемого в совершении правонарушения. Установлено, что в вечер трагедии местный житель и его 34-летний односельчанин передвигались на авто последнего. Между попутчиками возникла ссора. Они вышли из машины и продолжили конфликтовать на улице. Водитель достал из авто молоток и нанес оппоненту удары по голове. Затем правонарушитель скрылся", – отметили в полиции. Злоумышленника задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

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Новости Украины, Драка, Молоток, Одесса, Ссора, Ширяево.
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