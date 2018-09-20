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На Львовщине перевернулся лесовоз
00:01 Сегодня Телеграф
Новости Украины: ДТП произошло 18 сентября около 18.00 возле одного из сел Бродовского района.
Во Львовской области в результате ДТП разбит лесовоз, а водитель получил телесные повреждения и с диагнозом "политравма" был госпитализирован, передает УНН.
Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового автомобиля КамАЗ, 35-летний житель Бродовского района, перевозя лесоматериалы, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и упал в кювет.
Водитель получил телесные повреждения и с диагнозом "политравма" был госпитализирован.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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