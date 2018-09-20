На Львовщине перевернулся лесовоз

Во Львовской области в результате ДТП разбит лесовоз, а водитель получил телесные повреждения и с диагнозом "политравма" был госпитализирован, передает УНН.

Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового автомобиля КамАЗ, 35-летний житель Бродовского района, перевозя лесоматериалы, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и упал в кювет.

Водитель получил телесные повреждения и с диагнозом "политравма" был госпитализирован.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.