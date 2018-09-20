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Мужчина без документов пытался незаконно пересечь границу с РФ
06:02 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Пограничники Харьковского отряда задержали мужчину без документов, который пытался незаконно попасть на территорию России вне установленных пунктов пропуска.
Пограничный наряд заметил, что неизвестный направляется в сторону границы и, выдвинувшись на перехват, задержали мужчину без документов.
Об этом сообщает в среду пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
"По словам задержанного он является гражданином Украины, а документы потерял во время следования к границе. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного", - говорится в сообщении.
За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима мужчине грозит административная ответственность.
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