Мужчина без документов пытался незаконно пересечь границу с РФ

Пограничный наряд заметил, что неизвестный направляется в сторону границы и, выдвинувшись на перехват, задержали мужчину без документов.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

"По словам задержанного он является гражданином Украины, а документы потерял во время следования к границе. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного", - говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима мужчине грозит административная ответственность.