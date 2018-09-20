Под Киевом лось стал виновником ДТП

В ночь на четверг на Новоирпенскую трассу (Киевская обл.) выбежал лось, что спровоцировало дорожно-транспортное происшествие, сообщает dtp.kiev.ua.

Лось сильно не пострадал. Фото: ДТП.kiev.ua

"Несколько машин оказались повреждены из-за выбежавшего в темноте на трассу лося. Животное тоже задели, но не сильно – лось на ногах и в большой растерянности", - сказано в сообщении на странице портала в Фейсбук в среду вечером.

Напомним, в Чернобыльской зоне лося спасли из водного плена. Он попал в загрязненный радиацией водоем между четвертым и пятым энергоблоком ЧАЭС. Животное уже находилось в обморочном состоянии.