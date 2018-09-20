Со здания мэрии Мукачево украли флаг Украины

Двое местных жителей в Мукачево украли государственный флаг со здания городского совета. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Инцидент произошел вчера. Два человека украли флаг. Во время того, как его снимали, они погнули флагшток", - отметили в полиции. Лица нарушителей уже были установлены. Ими оказались двое жителей Мукачево. По данному факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.