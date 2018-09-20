Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4511937-so-zdaniya-merii-mukachevo-ukrali-flag-ukrainyi.html
Со здания мэрии Мукачево украли флаг Украины
Новости Украины: Двое жителей Мукачево похитили флаг Украины со здания городского совета, при этом они погнули флагшток.
Двое местных жителей в Мукачево украли государственный флаг со здания городского совета. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
"Инцидент произошел вчера. Два человека украли флаг. Во время того, как его снимали, они погнули флагшток", - отметили в полиции. Лица нарушителей уже были установлены. Ими оказались двое жителей Мукачево. По данному факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.
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