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Со здания мэрии Мукачево украли флаг Украины

Городской совет Мукачево
14:08 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Двое жителей Мукачево похитили флаг Украины со здания городского совета, при этом они погнули флагшток.

Двое местных жителей в Мукачево украли государственный флаг со здания городского совета. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Инцидент произошел вчера. Два человека украли флаг. Во время того, как его снимали, они погнули флагшток", - отметили в полиции. Лица нарушителей уже были установлены. Ими оказались двое жителей Мукачево. По данному факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Закарпатье, Мукачево, Мэрия, Похищение, Флаг.
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