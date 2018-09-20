Возле здания Рады заметили автомобиль, которому "позавидовал бы сам Бонд''

Возле здания Верховной Рады Украины заметили "авто, которому позавидовал бы сам Бонд". В сети начали спрашивать, чей он. Транспорт во внутреннем дворе заметила журналистка Анна Стешенко, она и опубликовала фото на своей странице в Facebook.

"Во внутреннем дворике Рады, где паркуются исключительно те, кто имеет пропуск, сегодня было замечено вот такое чудо... На вопрос: "кому из депутатов принадлежит такой автомобиль, которому позавидовал бы сам Бонд", - чуть не получила по шапке от охранника", - рассказала журналистка.

В комментариях пишут, что транспорт принадлежит Сергею Пояркову, помощнику-консультанту нардепа Дмитрия Яроша.

Как сообщалось, на площади Конституции возле Верховной Рады около 500 человек требуют принять закон о защите прав иностранных добровольцев. Участники митинга требуют принять законопроект №3433, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства воинами АТО-иностранцами и установление моратория на выдачу ветеранов АТО иностранным государствам (в частности, РФ), и миграционную амнистию. На акции протеста под Верховной Радой прогремели взрывы во время столкновения активистов "Национального корпуса" и полиции.