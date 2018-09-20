Возле здания Рады заметили автомобиль, которому "позавидовал бы сам Бонд''
Новости Украины: Возле здания Верховной Рады во внутреннем дворике был замечен необычный автомобиль, который, по информации, принадлежит помощнику Дмитрия Яроша Сергею Пояркову.
Возле здания Верховной Рады Украины заметили "авто, которому позавидовал бы сам Бонд". В сети начали спрашивать, чей он. Транспорт во внутреннем дворе заметила журналистка Анна Стешенко, она и опубликовала фото на своей странице в Facebook.
"Во внутреннем дворике Рады, где паркуются исключительно те, кто имеет пропуск, сегодня было замечено вот такое чудо... На вопрос: "кому из депутатов принадлежит такой автомобиль, которому позавидовал бы сам Бонд", - чуть не получила по шапке от охранника", - рассказала журналистка.
В комментариях пишут, что транспорт принадлежит Сергею Пояркову, помощнику-консультанту нардепа Дмитрия Яроша.
Как сообщалось, на площади Конституции возле Верховной Рады около 500 человек требуют принять закон о защите прав иностранных добровольцев. Участники митинга требуют принять законопроект №3433, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства воинами АТО-иностранцами и установление моратория на выдачу ветеранов АТО иностранным государствам (в частности, РФ), и миграционную амнистию. На акции протеста под Верховной Радой прогремели взрывы во время столкновения активистов "Национального корпуса" и полиции.