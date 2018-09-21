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В Тернопольской области сотни человек обратились за помощью после обработки полей

В Тернопольской области зафиксировано массовое отравление населения
07:56 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Возможной причиной массового отравления людей в Тернопольской области являются вещества, которыми обрызгали поля местные аграрии.

В Тернопольской области в селе Иване-Пустое (Борщевский район) зафиксировано массовое отравление населения, передает местное издание 0352.ua.

Как сообщается, в медицинское учреждение обратились около 250 человек с симптомами головокружения и тошноты. По словам пациентов, им стало плохо после обрызгивания полей с самолета.

"250 жителей села Иване-Пустое Борщевского района сегодня обратились в сельскую амбулаторию с симптомами отравления. Из них 80 - дети", – сообщил врач семейной медицины амбулатории села Иване-Пустое Владимир Буляк.

 

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В сообщении отмечается, что поля начали обрызгивать 18 сентября.

"Сразу после этого у всех селян резко ухудшилось самочувствие. А сейчас ситуация достигла критического уровня", - говорится в сообщении.

По состоянию на четверг, 20 сентября, в селе работают специалисты из областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы.

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Новости Украины, Аграрии, Госпродпотребслужба, Массовое отравление, Тернопольская область.
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