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Центр Киева перекроют на три дня

Крещатик будет перекрыт с 21 по 24 сентября
09:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В центре Киева ограничат движение на несколько дней из-за празднования Дня благодарения.

С 21 по 24 сентября в Киеве перекроют часть улиц в связи с массовыми мероприятиями, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения столицы.

"С 21:00 21 сентября пятницы предусматривается перекрытие улицы Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности, завершится перекрытия в 06:00 утра в понедельник, 24 сентября", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, с 6:00 в воскресенье 23 сентября предусматривается перекрытие улицы Крещатик от Бессарабской площади, которая продлится до полуночи 23 сентября.

Также 23 сентября с 06:00 до 23:00 состоятся массовые мероприятия на Андреевском спуске с перекрытием движения транспорта.

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Новости Украины, День благодарения, Киев, Крещатик, Транспорт.
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