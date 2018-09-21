План "Сирена": в Одессе напали на инкассаторов, двое мужчин ранены

Правоохранители расследуют обстоятельства нападения на работников компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи в Приморском районе Одессы.

"Двое неизвестных с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль. В результате двое сотрудников частной фирмы ранены", - сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции в Одесской области.

На месте происшествия работают кинологи с собаками и следственно-оперативная группа во главе с руководством полиции Одесской области.

Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников.

В городе введен оперативный план "Сирена".