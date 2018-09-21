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План "Сирена": в Одессе напали на инкассаторов, двое мужчин ранены

Введен оперативный план "Сирена"
10:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Полиция

Новости Украины: В Одессе неизвестные напали на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи, двое ранены.

Правоохранители расследуют обстоятельства нападения на работников компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи в Приморском районе Одессы.

"Двое неизвестных с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль. В результате двое сотрудников частной фирмы ранены", - сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции в Одесской области.

На месте происшествия работают кинологи с собаками и следственно-оперативная группа во главе с руководством полиции Одесской области.

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Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников.

В городе введен оперативный план "Сирена".

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Новости Украины, Инкассаторы, Одесса, План Сирена, Полиция.
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