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План "Сирена": в Одессе напали на инкассаторов, двое мужчин ранены
10:57 Сегодня Телеграф
Фото: Полиция
Новости Украины: В Одессе неизвестные напали на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи, двое ранены.
Правоохранители расследуют обстоятельства нападения на работников компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи в Приморском районе Одессы.
"Двое неизвестных с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль. В результате двое сотрудников частной фирмы ранены", - сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции в Одесской области.
На месте происшествия работают кинологи с собаками и следственно-оперативная группа во главе с руководством полиции Одесской области.
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Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников.
В городе введен оперативный план "Сирена".
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