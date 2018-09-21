На Николаевщине в коробке возле больницы найден младенец с синяками на теле

На территории акушерского отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы, расположенной в Николаевской области, обнаружили картонную коробку с новорожденным ребенком. На теле младенца были ссадины, синяки и царапины. Об этом сообщила пресс-служба управления по делам детей Первомайского городского совета в Facebook, передает УНН.

"Около 22:00 14.09.2018 года на территории акушерского отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы неизвестным лицом в картонной коробке был оставлен новорожденный ребенок мужского пола", - говорится в сообщении.

При тщательном осмотре на теле младенца обнаружили многочисленные ссадины, синяки, царапины. Впоследствии медики поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма". Мальчика доставили в реанимационно-анестезиологическое отделение местной больницы, где ему оказали необходимую помощь.

"На следующий день, 15.09.2018 года, маленький Богданчик, именно такое имя получил ребенок при крещении, отправился в Николаевскую областную детскую больницу, где сейчас продолжается его лечение", - отметили в управлении.

Сейчас проведена государственная регистрация рождения ребенка. Кроме того, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 135 УК Украины.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области мать троих детей повесилась на чердаке собственного дома. Проверкой было установлено, что умершая проживала вместе с дочерью, находилась на учете у психиатра. Труп женщины направлен в морг. Журналисты узнали, что не так давно она похоронила мужа, кроме дочки, у нее есть еще двое сыновей, которые сейчас с матерью не проживают. Причины, которые подтолкнули женщину к петле, не сообщаются.