В Житомирской области многодетная мать наложила на себя руки

В Бердичеве Житомирской области мать троих детей повесилась на чердаке собственного дома. Инцидент произошел 19 сентября, передает Berdichev.biz. Известно, что женщина, которая наложила на себя руки, - 1972 года рождения.

Проверкой было установлено, что умершая проживала вместе с дочерью, находилась на учете у психиатра. Труп женщины направлен в морг. Журналисты узнали, что не так давно она похоронила мужа, кроме дочки, у нее есть еще двое сыновей, которые сейчас с матерью не проживают. Причины, которые подтолкнули женщину к петле, не сообщаются.

Как сообщалось, на Киевщине в селе Бобрик мать шести дочерей и четырех сыновей Любовь Нижник, беременную одиннадцатым ребенком, нашли в сарае повешенной на телефонном проводе.