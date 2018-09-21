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В Житомирской области многодетная мать наложила на себя руки

Причины самоубийства женщины неизвестны
10:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: capital.ua

Новости Украины: В Бердичеве на Житомирщине мать троих детей повесилась на чердаке собственного дома.

В Бердичеве Житомирской области мать троих детей повесилась на чердаке собственного дома. Инцидент произошел 19 сентября, передает Berdichev.biz. Известно, что женщина, которая наложила на себя руки, - 1972 года рождения.

Проверкой было установлено, что умершая проживала вместе с дочерью, находилась на учете у психиатра. Труп женщины направлен в морг. Журналисты узнали, что не так давно она похоронила мужа, кроме дочки, у нее есть еще двое сыновей, которые сейчас с матерью не проживают. Причины, которые подтолкнули женщину к петле, не сообщаются.

На Львовщине массово отравились люди

Как сообщалось, на Киевщине в селе Бобрик мать шести дочерей и четырех сыновей Любовь Нижник, беременную одиннадцатым ребенком, нашли в сарае повешенной на телефонном проводе.

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Новости Украины, Бердичев, Житомирская область, Полиция, Самоубийство.
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