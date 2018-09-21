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В Ровенской области массово отравились школьники

7 воспитанников были госпитализированы
13:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Вспышка острой кишечной инфекции произошла в школе-интернате в Ровенской области.

 В инфекционное отделение Здолбуновской центральной районной больницы с признаками острой кишечной инфекции с 19 по 20 сентября госпитализированы 7 воспитанников Мизоцкой специализированной общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней и двух работников данного учреждения - воспитатель и повар.

"Во всех 9 больных отмечаются схожие симптомы: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, понос, температура до 40°С. Предварительный диагноз острый гастроэнтероколит. Больным предоставляется соответствующая медицинская помощь", - сообщает в пятницу Ровенский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

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Специалисты ГУ "Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины" проводят эпидрасследование данной вспышки и выясняются причины возникновения возгорания.

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Новости Украины, Инфекция, Массовое отравление, Острая кишечная инфекция, Ровенская область.
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