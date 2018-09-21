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В харьковском СИЗО повесился подозреваемый в наркоторговле

СИЗО
14:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Харьковской области в камере изолятора временного содержания задержанный покончил жизнь самоубийством.

В Богодуховском изоляторе временного содержания (Харьковская обл) покончил с собой 35-летний следственно-арестованный, который находился по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в Богодуховский ОП в четверг вечером.

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"Следственным отделом Богодуховского ОП открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также работниками Дергачевской межрайонной прокуратуры Харьковской области по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, ГУ Нацполиции, Самоубийство, СИЗО, Харьков, Харьковская область.
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