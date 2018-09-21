В Киеве возле Арки дружбы народов установлена мини-скульптура слона

Проект "Шукай" установил в Киеве возле Арки дружбы народов девятую мини-скульптуру - слона. "Шукай" - это туристический проект, который показывает символы Киева в виде маленьких бронзовых миниатюр, которые нужно отыскать.

Новую скульптуру представила куратор проекта Юлия Бевзенко. Она написала, что слоненок - это копия фонтана, созданного архитектором Михаилом Фроловым в 30-х годах ХХ века.

Он стоял на месте, где был летний Купеческий клуб. Из его хобота била струя высотой 6 метров. Фонтан убрали в 70-х годах.

Организаторы проекта отметили, что "посвящают Слоника всем нашим родителям-киевлянам и их родителям, которые помнят о слонике и о лучших годах своей жизни".

В рамках проекта "Шукай" уже установлены восемь бронзовых символов столицы. Ранее, на Подоле по адресу ул. Андреевский спуск, 2Д установили четвертый мини-символ столицы. Им стало Киевское сухое варенье. Памятник изготовлен из бронзы. Над ним работал скульптор Марк Галенко.