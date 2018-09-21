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В Киеве возле Арки дружбы народов установлена мини-скульптура слона

Мини-скульптура слона в Киеве
15:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: www.facebook.com/shukay.kyiv

Новости Украины: В Киеве возле Арки дружбы народов в рамках проекта "Шукай" установлена девятая мини-скульптура - слон, копия фонтана, на месте, где был летний Купеческий клуб.

Проект "Шукай" установил в Киеве возле Арки дружбы народов девятую мини-скульптуру - слона. "Шукай" - это туристический проект, который показывает символы Киева в виде маленьких бронзовых миниатюр, которые нужно отыскать. 

Новую скульптуру представила куратор проекта Юлия Бевзенко. Она написала, что слоненок - это копия фонтана, созданного архитектором Михаилом Фроловым в 30-х годах ХХ века.

Он стоял на месте, где был летний Купеческий клуб. Из его хобота била струя высотой 6 метров. Фонтан убрали в 70-х годах.

Организаторы проекта отметили, что "посвящают Слоника всем нашим родителям-киевлянам и их родителям, которые помнят о слонике и о лучших годах своей жизни".

В рамках проекта "Шукай" уже установлены восемь бронзовых символов столицы.  Ранее, на Подоле по адресу ул. Андреевский спуск, 2Д установили четвертый мини-символ столицы. Им стало Киевское сухое варенье. Памятник изготовлен из бронзы. Над ним работал скульптор Марк Галенко.

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Новости Украины, Киев, Мини-скульптура, Проект Шукай, Слон, Установлена.
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