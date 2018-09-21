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В Киеве 22 сентября объявлено Днем траура

Приспущенный флаг Украины
16:18 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве 22 сентября Киевская городская государственная администрация объявила День траура в память о погибшем на Донбассе военном Владимире Матвиенко.

В Киеве 22 сентября объявлено Днем траура в память о погибшем на Донбассе командире отделения 1-й мотопехотной роты мотопехотного батальона войсковой части А2167 Владимире Матвиенко. Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в знак скорби по погибшему в День траура на всей территории города приспустят Государственные флаги Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Столичным предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности рекомендовано ограничить проведение развлекательных мероприятий, концертов, спортивных соревнований или объявить минуту молчания в начале мероприятий, в случае невозможности их ограничения.

Также рекомендуется предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности столицы приобщиться к чествованию памяти погибшего Владимира Матвиенко и вывесить на зданиях Государственные флаги Украины с черными лентами.

Ситуация на Донбассе: боевики ударили из артиллерии по мирному населению

По сообщениям СМИ, Владимир Матвиенко погиб 18 сентября в районе поселка Луганское Донецкой области в результате обстрела боевиками позиций украинских бойцов. Владимир Матвиенко родился в 1982 году в Киеве, жил в микрорайоне Новобеличи Святошинского района, последний год служил в составе Вооруженных сил Украины.

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Новости Украины, 22 сентября, Владимир Матвиенко, День траура, Киев, На Донбассе погиб военный, На Донбассе погиб киевлянин.
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