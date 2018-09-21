В Сумской области на автодороге загорелся автобус с 20 детьми и педагогами

На автодороге возле села Штеповка Сумской области произошло возгорание в автобусе, который перевозил 20 детей и двух педагогов. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

Так, сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня в 14:00.

"Предварительно установлено, что во время движения внезапно загорелся моторный отсек автобуса, принадлежащего Хоружевскому центру социально-психологической реабилитации детей. Дети и педагоги направлялись в один из лебединских санаторных заведений. Все они успели покинуть автобус до того, как огонь распространился в салон и перекинулся на оставленные в спешке вещи", - отметили в полиции.

Автобус перевозил 20 воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей в сопровождении двух педагогов. Никто из них не пострадал. Через полчаса администрация центра забрала детей другим автобусом. Сейчас они уже вернулись в Хоружевку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и эксперты. Выясняются причины и обстоятельства возгорания.

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг, 20 сентября, на охраняемой стоянке на улице Григоренко в Киеве сгорело шесть автомобилей. Согласно имеющимся данным, неизвестные незаметно пробрались на территорию стоянки, облили капот автомобиля маслом и подожгли его. В результате пожара пострадали еще пять машин, которые находились рядом с подожженной.