В Киеве завтра будет ограничено движение на проспекте Бажана

Завтра, 22 сентября, в Киеве движение транспорта на местном проезде проспекта Бажана будет закрыто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

"С 07:00 до 19:00 22 сентября во связи с обустройством асфальтобетонного покрытия на местном проезде проспекта Бажана будет закрыто движение транспорта на участке от станции метро "Вырлица" до станции метро "Харьковская", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что местный проезд расположен между съездами с проспекта Бажана из станций метро "Вырлица" и "Харьковская".