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В Киеве завтра будет ограничено движение на проспекте Бажана

Проспект Бажана
21:41 Сегодня Телеграф
УНН
kievvlast.com.ua

Новости Украины: Завтра, 22 сентября, движение транспорта на местном проезде проспекта Бажана в Киеве будет закрыто.

Завтра, 22 сентября, в Киеве движение транспорта на местном проезде проспекта Бажана будет закрыто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

"С 07:00 до 19:00 22 сентября во связи с обустройством асфальтобетонного покрытия на местном проезде проспекта Бажана будет закрыто движение транспорта на участке от станции метро "Вырлица" до станции метро "Харьковская", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что местный проезд расположен между съездами с проспекта Бажана из станций метро "Вырлица" и "Харьковская".

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Новости Украины, Киев, Киевавтодор, Проспект Бажана, Транспорт.
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