Сутки на Донбассе: Трое украинских военнослужащих получили ранения

За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 4 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями… В ходе боевых действий в течение суток трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов были обстреляны опорные пункты на Мариупольском направлении. Вчера вечером из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции ООС вблизи населенного пункта Водяное. Опорный пункт украинских войск у Широкино противник также обстрелял из миномета 120-го калибра. Позиции в районе Гнутово попали обстрел сразу из двух минометных калибров.

Кроме того, позиции ООС вблизи Водяного и Широкино были обстреляны из вооружения БМП. Также Водяное попало под огонь противотанкового ракетного комплекса, а в Широкино боевики применили зенитную установку ЗУ-23-2.

"С начала текущих суток противник 4 раза из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Павлополь и Водяное. Кроме того, в Крымском оккупанты применили станковые, автоматические, ручные и подствольные гранатометы" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, один боевик НВФ уничтожен и пятеро получили ранения.

Напомним, СММ ОБСЕ отмечает регресс в процессе разведения сил и средств в зоне конфликта на Донбассе, что не было осуществлено в полном объеме даже на трех пилотных участках линии разграничения. Наблюдателями были зафиксированы 44 единицы вооружений, размещенные с нарушением линий отвода: 31 – в неподконтрольных правительству Украины районах и 13 – в подконтрольных районах.