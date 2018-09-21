СММ ОБСЕ констатирует регресс в разведении сил на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает регресс в процессе разведения сил и средств в зоне конфликта на Донбассе, что не было осуществлено в полном объеме даже на трех пилотных участках линии разграничения.

"Мы наблюдаем регресс. На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 10 фактов нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил возле Золотого и одно такое нарушение на участке в районе Петровского. На участке возле Золотого мы также зафиксировали одну позицию, которая по оценкам принадлежит Вооруженным силам Украины. В районе Петровского мы зафиксировали военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов вооруженных формирований, а также боевые бронированные машины", - сказал первый замглавы миссии Александр Хуг в пятницу во время включения по Skype из офиса СММ ОБСЕ в Днепре.

По его словам, наблюдателями были зафиксированы 44 единицы вооружений, размещенные с нарушением линий отвода: 31 – в неподконтрольных правительству Украины районах и 13 – в подконтрольных районах.

В то же время А.Хуг указал, что на этой неделе был отмечен долгожданный прогресс в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры, что произошло благодаря установлению определенного диалога на местах.

"Во вторник (18 сентября – прим. ред) завершились ремонтные работы на главном Южнодонбасском водопроводе. Это доказывает, что достигнутые на местном уровне договоренности могут выполняться. Но единственным надежным способом достижения долгосрочного стабильного функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры является достижение устойчивого режима прекращения огня", - отметил он.

Как сообщалось ранее, в Киеве 22 сентября объявлено Днем траура в память о погибшем на Донбассе командире отделения 1-й мотопехотной роты мотопехотного батальона войсковой части А2167 Владимире Матвиенко. За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет.